Капелло высказался о сборной Англии

Теги чемпионат европыфабио капеллоанглия

Капелло высказался о сборной АнглииФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы.

"Команда играет очень компактно, осторожно действует в защите и в центре поля. Их стандарты убийственны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением.

Я думаю, Саутгейт понимал, что уход защитников назад, когда мяч у соперника, не приносил результата. Теперь центральные атакуют нападающего, который получил мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. И вратарь Пикфорд хорошо играет ногами — еще одно оружие.

Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они взяли лучшее из того, что делает Гвардиола"— цитирует Капелло Corriere della Sera.

Напомним, что в полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет со сборной Дании. Матч пройдет 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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