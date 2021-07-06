Капелло высказался о сборной Англии
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы.
"Команда играет очень компактно, осторожно действует в защите и в центре поля. Их стандарты убийственны, впереди много быстрых игроков. К ним нужно относиться с большим уважением.
Я думаю, Саутгейт понимал, что уход защитников назад, когда мяч у соперника, не приносил результата. Теперь центральные атакуют нападающего, который получил мяч. На то, что они не пропускают, повлияло изменение стиля. И вратарь Пикфорд хорошо играет ногами — еще одно оружие.
Англичане теперь сразу же идут за мячом. Они взяли лучшее из того, что делает Гвардиола", — цитирует Капелло Corriere della Sera.
Напомним, что в полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет со сборной Дании. Матч пройдет 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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