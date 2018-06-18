Капелло высказался об игре Дибалы

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре нападающего "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалы.

"Дибале по-прежнему далеко до Месси и Роналду. Ему нужно прибавлять в стабильности и больше быть задействованным в командной игре. Он всегда ждет мяча, но это происходит потому, что он играет в сильной команде. "Юве" позволяет ему делать все, что он захочет.

Дибала мог бы разнообразить игру сборной Аргентины, особенно из глубины. Я бы выпустил его в матче [ЧМ] с Исландией (1:1)", – сказал Капелло.

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