Капелло высказался об удалении игрока "Аталанты" в матче с "Реалом"

Экс-тренер "Реала" Фабио Капелло поделился мнением об удалении хавбека "Аталанты" Ремо Фройлера в игре против "Реала" (0:1).

"Такое решение разочаровывает. Фройлер не был последним футболистом, да и Менди уходил в сторону от ворот. Желтой карточки было бы достаточно, однако красная за такой фол необъяснима. Такие решения уничтожают игру.

У меня возникают разные мысли, учитывая, что вчера "Лацио" не назначили пенальти в игре против "Баварии", - приводит слова Капелло Football Italia.

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