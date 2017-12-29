Капелло: "Я покину "Цзянсу Сунин" в конце сезона-2018"



Главный тренер "Цзянсу Сунин" Фабио Капелло заявил, что он не собирается продлевать контракт с клубом.

"Я не планирую продлевать контракт и уже разговаривал на эту тему с президентом клуба. Как и указано в моем договоре, я покину "Цзянсу Сунин" в конце сезона-2018", – заявил Капелло.

Напомним, что 71-летний Капелло возглавил китайский клуб минувшим летом.

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