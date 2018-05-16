Капелло: "Я согласен с тем, что цикл "Ювентуса" еще не закончился"

Известный тренер Фабио Капелло считает, что "Ювентусу" по силам выиграть Скудетто в следующем сезоне.

"Я согласен с теми, кто говорит, что цикл "Ювентуса" еще не закончился. Соперники "Юве" идут позади. Я думаю, что "бьянконери" могут выиграть Скудетто в восьмой раз подряд. В футболе всегда так: кто больше всех старается и желает, тот всегда удовлетворяет свои запросы" - приводит слова Капелло Football Italia.

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