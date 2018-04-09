Капелло завершил тренерскую карьеру

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Капелло завершил тренерскую карьеру

Известный итальянский тренер Фабио Капелло решил завершить карьеру.

"Я уже говорил, что не возглавлю сборную Италии. У меня уже был опыт работы с Англией и Россией. "Цзянсу" - мой последний футбольный опыт. Я сделал всё, что хотел, я очень счастлив, доволен своей карьерой. Теперь я рад работать комментатором на телевидении" - цитирует 71-летнего специалиста  Radio Rai.

Напомним, что Капелло начал свою тренерскую карьеру в 1987 году. За 31 год он возглавлял "Милан", "Реал", снова "Милан", "Рому", "Ювентус", снова "Реал", сборную Англии, сборную России и "Цзянсу Сунин". 7-кратный чемпион Италии, 4-кратный обладатель Суперкубка Италии, 2-кратный чемпион Испании, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

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комментарии
Троглодит

Да, знатно он нас развёл... После России уже можно было не работать. Но Капелло жадный, а китайцы, видимо, сделали щедрое предложение.

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