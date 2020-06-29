Капитан "Ахмата" Уциев из-за травмы выбыл до конца сезона

Хавбек "Ахмата" Ризван Уциев до конца сезона выбыл из строя из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, 32-летний футболист на данный момент проходит обследование в Германии. Возможно, хавбеку нужно будет оперировать паховые кольца.

Уциев - воспитанник "Терека" и почти всю карьеру выступает за чеченскую команду. В сезоне-2019/20 он провел за клуб 15 матчей и отметился результативной передачей.

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