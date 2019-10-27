Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов и тренера клуба после матча с "Кристал Пэлас"

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Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов и тренера клуба после матча с "Кристал Пэлас"

Капитан "Арсенала" Гранит Джака отметился оскорбительной фразой в адрес фанатов лондонского клуба во время матча 10-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:2).

На 61-й минуте Джака был заменен и уходя с поля несколько раз произнес "fuck off" ("идите *****). Фанаты при этом свистели игроку.

Покинув поле Джака отказался пожать руку главному тренеру команды Унаи Эмери. Сорвав футболку хавбек отправился в подтрибунное помещение.

В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец провел за "Арсенал" девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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