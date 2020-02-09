Капитан "Астон Виллы" Грилиш готов летом перейти в "Манчестер Юнайтед"
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш готов этим летом перейти в "Манчестер Юнайтед", пишет Goal.
Ранее сообщалось, что клуб хочет приобрести полузащитника на замену Полю Погба, который, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.
Переговоры между сторонами пока не ведутся. Стоимость 24-летнего игрока - 35 миллионов евро. Его контракт с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2023 года.
По данным источника, футболист уже ищет себе жилье в Манчестере.
В нынешнем сезоне Грилиш забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18