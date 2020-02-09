Капитан "Астон Виллы" Грилиш готов летом перейти в "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш готов этим летом перейти в "Манчестер Юнайтед", пишет Goal.



Ранее сообщалось, что клуб хочет приобрести полузащитника на замену Полю Погба, который, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.



Переговоры между сторонами пока не ведутся. Стоимость 24-летнего игрока - 35 миллионов евро. Его контракт с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2023 года.



По данным источника, футболист уже ищет себе жилье в Манчестере.

В нынешнем сезоне Грилиш забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

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