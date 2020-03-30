Капитан "Астон Виллы" призвал болельщиков соблюдать карантин, а сам нарушил его, разбив собственный Range Rover

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш стал фигурантом громкого скандала, пишет The Sun.

По сведениям издания, футболист записал видеообращение, в котором призвал фанатов не выходить из дома и находиться на карантине. Только вот сам полузащитник почему-то не счёл нужным соблюдать эти правила.

Уже через несколько часов после публикации ролика 24-летний англичанин попал в аварию, врезавшись на своём Range Rover в три припаркованные машины.

Выяснилось, что Грилиш был на вечеринке у бывшего партнёра по "Астон Вилле". В комментариях спортсмена обвинили в лицемерии.

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