Капитан "Аталанты": "Футбол меня интересует в последнюю очередь. То, что переживает Италия - это нечто ужасное"
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес высказался о вспышке коронавируса в Италии, которая занимает 1 место по количеству заболевших.
"Ситуация в стране не самая лучшая, каждый день появляются неприятные новости. Становится грустно, когда слышишь новую информацию. Нужно оставаться дома, верить и надеяться.
Сейчас мне сложно думать о футболе. Я стараюсь оставаться в форме, тренируюсь по полтора, два часа. Трудно думать о футболе, сейчас это последнее, что меня интересует", - цитирует Гомеса Sky Sport.
По последним данным в Италии зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек погибли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16