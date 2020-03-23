Капитан "Аталанты": "Футбол меня интересует в последнюю очередь. То, что переживает Италия - это нечто ужасное"

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Капитан "Аталанты": "Футбол меня интересует в последнюю очередь. То, что переживает Италия - это нечто ужасное"

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес высказался о вспышке коронавируса в Италии, которая занимает 1 место по количеству заболевших.

"Ситуация в стране не самая лучшая, каждый день появляются неприятные новости. Становится грустно, когда слышишь новую информацию. Нужно оставаться дома, верить и надеяться.

Сейчас мне сложно думать о футболе. Я стараюсь оставаться в форме, тренируюсь по полтора, два часа. Трудно думать о футболе, сейчас это последнее, что меня интересует", - цитирует Гомеса Sky Sport.

По последним данным в Италии зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек погибли.

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