Капитан "Аталанты" Гомес написал детскую книгу

Теги аталантаалехандро гомес

Капитан "Аталанты" Гомес написал детскую книгу

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес стал автором детской книги. Произведение уже можно купить в магазинах, передает Ole.

В книги описывается жизнь и футбольная карьера 32-летнего футболиста.

Гомес выступает в "Аталанте" с 2014 года. Почти всю свою карьеру футболист провел в Италии. За сборную Аргентины дебютировал в 29 лет в товарищеском матче против Сингапура.

А еще: "Аталанта" договорилась о трансфере экс-хавбека "Спартака"| http://soccernews.ru

 
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