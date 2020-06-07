Капитан "Аталанты" Гомес написал детскую книгу

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес стал автором детской книги. Произведение уже можно купить в магазинах, передает Ole.

В книги описывается жизнь и футбольная карьера 32-летнего футболиста.

Гомес выступает в "Аталанте" с 2014 года. Почти всю свою карьеру футболист провел в Италии. За сборную Аргентины дебютировал в 29 лет в товарищеском матче против Сингапура.

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