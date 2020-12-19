Капитан "Аталанты" покинет клуб в январе

Бергамская "Аталанта" в зимнее трансферное окно расстанется с аргентинским нападающим Алехандро Гомесом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, клуб решил продать футболиста из-за его конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Интерес к форварду проявляют "Интер" и "Милан".

В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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