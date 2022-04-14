Капитан "Атлетико" Коке высказался о затяжках времени игроками "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Коке\Автор неизвестен

Капитан мадридского "Атлетико" Коке прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче "матрасники" проиграли со счетом 1:0.

"Горжусь командой за те старания, которые они приложили. Команду просто не в чем упрекнуть. Горжусь всеми. У нас были шансы. "Атлетико" заслуживал большего, мяч не попал в ворота, и нужно поздравить соперника.

Что касается удаления Фелипе, то не знаю, что произошло, потому что я был на скамейке запасных. Такие футбольные ситуации бывают.

Но они лежали на газоне и тянули время – это доводит до безумия, потому что у нас еще были шансы. За такое критикуют нас, а теперь давайте посмотрим, что скажут люди сегодня, будут ли они столь последовательны.

Сегодня все было видно. "Атлетико" критиковали, но мы гордимся тем, что сделали", – сказал испанец.

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