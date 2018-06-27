Капитан "Атлетико" перейдет в клуб Хави

Теги атлетико мадридгабиаль-садд

Капитан "Атлетико" перейдет в клуб Хави
Полузащитник "Атлетико" Габи Фернандес близок к переходу в "Аль-Садд", сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, футболист уже согласовал с катарским клубом условия трехлетнего контракта. Стоит отметить, что за этот клуб выступает легендарный испанский хавбек Хави Эрнандес.

В минувшем сезоне 34-летний Габи провел за "Атлетико" 50 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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