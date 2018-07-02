Капитан "Атлетико" прилетел в Катар для завершения трансфера в "Аль-Садд"

Теги атлетико мадридаль-саддгаби

Капитан "Атлетико" прилетел в Катар для завершения трансфера в "Аль-Садд"

Капитан "Атлетико" Габи Фернандес в ближайшее время станет игроком "Аль-Садда", где играет его звёздный соотечественник Хави Эрнандес.

35-летний испанец уже прибыл в Доху для прохождения медобследования. После этой процедуры о переходе будет объявлено официально.

По некоторым данным, Габи будет зарабатывать в "Аль-Садде" около 6,3 миллионов евро в год.

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