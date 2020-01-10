Капитан "Атлетико" пропустит финал Суперкубка Испании

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Капитан "Атлетико" пропустит финал Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" в преддверии финального матча за Суперкубок Испании против "Реала" потерял своего капитана.

Как сообщает официальный сайт клуба, у полузащитника Коке выявлено мышечное повреждение подколенного сухожилия правого бедра.

28-летний футболист травмировался во время вчерашнего поединка с "Барселоной", в котором "матрасники" победили со счётом 3:2.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится в воскресенье, 12 января, в 21:00 по московскому времени.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Впервые в истории, Суперкубок будет разыгран не в матче между Чемпионом страны и обладателем Кубка этой страны.

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