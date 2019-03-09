Капитан "Аякса" де Лигт выбрал новый клуб

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт принял важное решение о своём будущем, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 19-летний голландец планирует сменить команду грядущим летом. Футболист уже определился с новым клубом - это "Барселона".

Перспективный центрбек поручил своему агенту Мино Райоле вести переговоры с "сине-гранатовыми" и отклонять другие поступающие предложения.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 39 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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