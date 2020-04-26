Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов

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Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
Капитан "Аякса" Душан Тадич заявил, что его не устраивает решение Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении сезона без объявления чемпиона.

"Как я могу быть доволен таким решением? Нельзя завершить сезон без чемпиона. Мы лидируем в турнирной таблице. Я бы согласился провести финальный матч с АЗ, чтобы выявить чемпиона.

Сейчас сложное время для всех и приоритетом, конечно же, является здоровье людей. Но я, как профессиональный футболист, играю, чтобы выигрывать трофеи. Поэтому я очень разочарован", - приводит слова Тадича TMW.

Напомним, что "Аякс" и АЗ набрали по 56 очков, но по разнице мячей амстердамский клуб находится выше. При этом АЗ оба раза обыграл "Аякс" в нынешнем сезоне - 1:0 и 2:0.

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