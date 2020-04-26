Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
Капитан "Аякса" Душан Тадич заявил, что его не устраивает решение Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении сезона без объявления чемпиона.
"Как я могу быть доволен таким решением? Нельзя завершить сезон без чемпиона. Мы лидируем в турнирной таблице. Я бы согласился провести финальный матч с АЗ, чтобы выявить чемпиона.
Сейчас сложное время для всех и приоритетом, конечно же, является здоровье людей. Но я, как профессиональный футболист, играю, чтобы выигрывать трофеи. Поэтому я очень разочарован", - приводит слова Тадича TMW.
Напомним, что "Аякс" и АЗ набрали по 56 очков, но по разнице мячей амстердамский клуб находится выше. При этом АЗ оба раза обыграл "Аякс" в нынешнем сезоне - 1:0 и 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23