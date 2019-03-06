Капитан "Аякса" прокомментировал победу над "Реалом"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт высказался о разгромной победе над "Реалом" (4:1), благодаря которой клуб вышел в следующий раунд Лиги Чемпионов.

"Мы знали, что можем добиться нужного результата. Верили в то, что если будем показывать свой футбол, то создадим сопернику проблемы. Вы могли это увидеть в первой игре.

Это была одна из лучших наших игр. Наша атака сыграла блестяще. Мы доставили проблем "Баварии", которая является одним из главных фаворитов турнира, а теперь выбили действующих победителей. Кто знает, как далеко мы сможет дойти? - приводит слова де Лигта сайт УЕФА.

Читайте также: Поцелованные Богом: "Аякс" разгромил "Реал" на "Бернабеу" и пробился в четвертьфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru