Капитан "Аякса" Тадич раскритиковал работу арбитра Джанлуки Рокки

Теги аяксдушан тадиччелси

Капитан "Аякса" Тадич раскритиковал работу арбитра Джанлуки Рокки

Капитан "Аякса" Душан Тадич выразил недовольство работой арбитра Джанлуки Рокки на матче с "Челси" (4:4).

Напомним, судья удалил сразу двух игроков "Аякса" в одном эпизоде при счете 2:4 на 69-й минуте. После чего назначил пенальти в ворота голландцев.

"Все было нормально, а потом кое-кто разрушает игру.

Не понимаю, как в одном эпизоде можно было удалить сразу двух игроков? Я горжусь своей командой, вдевятером мы смогли выстоять.

Я не помню, чтобы такое когда-то было. Мы очень злы", - сказал Тадич.

У "Челси" и "Аякса" по 7 баллов в активе, однако голландцы лидируют в группе H.

Не пропустите: "Аякс" и "Челси" забили друг другу по четыре гола, "Валенсия" разгромила "Лилль"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов