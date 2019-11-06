Капитан "Аякса" Тадич раскритиковал работу арбитра Джанлуки Рокки

Капитан "Аякса" Душан Тадич выразил недовольство работой арбитра Джанлуки Рокки на матче с "Челси" (4:4).

Напомним, судья удалил сразу двух игроков "Аякса" в одном эпизоде при счете 2:4 на 69-й минуте. После чего назначил пенальти в ворота голландцев.

"Все было нормально, а потом кое-кто разрушает игру.

Не понимаю, как в одном эпизоде можно было удалить сразу двух игроков? Я горжусь своей командой, вдевятером мы смогли выстоять.

Я не помню, чтобы такое когда-то было. Мы очень злы", - сказал Тадич.

У "Челси" и "Аякса" по 7 баллов в активе, однако голландцы лидируют в группе H.

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