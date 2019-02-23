Капитан "Барселоны" высказался о победном матче с "Севильей"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в эфире beIN Sports рассказал, что думает о победном матче с "Севильей" (4:2).

В этой встрече игрок забил 3 гола и сделал 1 ассист.

"Несмотря на то, что мы идем первые в Ла Лиги, нам важно было сегодня победить и сохранить дистанцию, потому что выигрывать все сложнее.

"Севилью" было непросто обыграть на их поле, нам приложить много сил, это было трудно. Сегодня мы показали хороший уровень и провели отличный матч. Нас ждет Кубок, необходимо выигрывать и проходить дальше", - отметил Месси.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

"Барселона" с 57 баллами занимает лидирующую позицию Примеры. "Севилья", набрав 37 очков, расположилась на 5 месте.

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