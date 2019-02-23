Капитан "Барселоны" высказался о победном матче с "Севильей"

Теги лионель мессибарселонасевилья

Капитан "Барселоны" высказался о победном матче с "Севильей"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в эфире beIN Sports рассказал, что думает о победном матче с "Севильей" (4:2).

В этой встрече игрок забил 3 гола и сделал 1 ассист. 

"Несмотря на то, что мы идем первые в Ла Лиги, нам важно было сегодня победить и сохранить дистанцию, потому что выигрывать все сложнее. 

"Севилью" было непросто обыграть на их поле, нам приложить много сил, это было трудно. Сегодня мы показали хороший уровень и провели отличный матч. Нас ждет Кубок, необходимо выигрывать и проходить дальше", - отметил Месси.

В текущем сезоне Месси участвовал в 23 матчах, отметившись 25 голами и 13 результативными передачами.

"Барселона" с 57 баллами занимает лидирующую позицию Примеры. "Севилья", набрав 37 очков, расположилась на 5 месте.  

А еще: "Барселону" может покинуть один из лидеров команды | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Борнмунт" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, а "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"

"Борнмунт" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, а "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 25 57
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
6 Алавес Алавес 25 37
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Эспаньол Эспаньол 25 30
14 Леганес Леганес 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 25 25
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 25 23
20 Уэска Уэска 25 19
Полная таблица

топ-5 тегов