Капитан "Баварии" восстановился от травмы

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Капитан "Баварии" восстановился от травмыФото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после повреждения голеностопа. Капитан команды сможет принять участие в матче второго тура Бундеслиги против "Кельна", сообщает Sport1.

Напомним, что вратарь травмировался в игре за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии". У футболиста было обнаружено повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.

Нойер уже тренируется в общей группе "Баварии".

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