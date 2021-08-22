Капитан "Баварии" восстановился от травмы

Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после повреждения голеностопа. Капитан команды сможет принять участие в матче второго тура Бундеслиги против "Кельна", сообщает Sport1.

Напомним, что вратарь травмировался в игре за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии". У футболиста было обнаружено повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.

Нойер уже тренируется в общей группе "Баварии".

Также не пропустите: "Тоттенхэм" ведет переговоры по Илайшу Мориба. | http://soccernews.ru