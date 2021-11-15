Капитан "Бетиса" закончит карьеру в 2022 году

Фото твиттер "Бетиса"

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес анонсировал завершение профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.

"Это определённо мой последний год в футболе. Надеюсь, он будет замечательным", - приводит слова 40-летнего футболиста Marca.

В текущем сезоне Хоакин сыграл 12 матчей за "Бетис" и сделал 1 ассист. Он является капитаном команды.

Контракт испанца с клубом действует до 30 июня 2022 года.

Не пропустите: "Бетис" может подписать полузащитника "Баварии". | http://soccernews.ru