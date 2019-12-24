Капитан "Боруссии" Ройс женился

Теги марко ройсборуссия дортмунд

Капитан "Боруссии" Ройс женился

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в инстаграме опубликовал фото со свадьбы.

Немецкий игрок женился на своей подруге. В комментариях от написал, что церемония состоялась 21 декабря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.12.19 ❤️♾

Публикация от Marco Reus (@marcinho11)

Ройс и его возлюбленная Скарлет Хартманн вместе с 2015 года.

"Боруссия" ушла на зимнюю паузу, имея в активе 30 баллов и располагаясь на 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Не пропустите: Ройс пропустит матч "Боруссии" с "Интером"| http://soccernews.ru
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