Капитан "Боруссии" Ройс женился

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в инстаграме опубликовал фото со свадьбы.

Немецкий игрок женился на своей подруге. В комментариях от написал, что церемония состоялась 21 декабря.

Ройс и его возлюбленная Скарлет Хартманн вместе с 2015 года.

"Боруссия" ушла на зимнюю паузу, имея в активе 30 баллов и располагаясь на 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

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