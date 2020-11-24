Капитан брянского "Динамо" рассказал, что несколько игроков команды вышли с коронавирусом на матч ФНЛ

Капитан брянского "Динамо" Андрей Луканченков в прямом эфире в инстаграме рассказал, что на матч 6-го тура ФНЛ с "Иртышом" (1:0) несколько футболистов команды вышли с коронавирусом.

"Со своей стороны могу подтвердить. Ребятам перед игрой не сообщили, что у них положительный тест. Никому ничего не говорили. От ребят скрыли тесты. Я знаю, что у двоих человек была пневмония - это последствия той игры.

Я просто не побоялся поднять это вопрос. Не знаю, это наглость или безрассудство с их стороны. Потом начальник команды Валерий Корнеев проводит своего друга на стадион и показывает ему пальцем на меня. Этот чудак на меня смотрит: "Можно тебя". Потом показывает на Корнеева: "Слышишь, это мой братуха и вы его не обижайте. Что за бред вы пишите. Слышишь, у тебя тут семья. Ты подумай". - "Ты мне угрожаешь?" - "Нет, просто предупреждаю".

Мной написано заявление в полицию. Оно принято. Везде говорят про Брянск, а стыдно нам", - рассказал Луканченков.

Ранее стало известно, что игроки "Динамо" написали коллективное письмо с требованием отстранить Корнеева от работы с командой.

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