Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мыслями по поводу поражения команды от "Манчестер Сити" в рамках шестого тура АПЛ со счетом 0:1.

"Не лучший наш матч. Неприятное поражение, но вместе мы выигрываем и уступаем тоже вместе. Благодарю всех болельщиков за поддержку", — написал Аспиликуэта в Facebook.

Напомним, что благодаря этой победе "Манчестер Сити" обогнал "Челси" в турнирной таблице и теперь находится на третьей позиции с 13 очками в 6 матчах.

Также не пропустите: Самир Насри завершил игровую карьеру. | http://soccernews.ru