Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити"

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Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити"Фото: инстаграм Аспиликуэты/Автор неизвестен

Капитан лондонского "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мыслями по поводу поражения команды от "Манчестер Сити" в рамках шестого тура АПЛ со счетом 0:1.

"Не лучший наш матч. Неприятное поражение, но вместе мы выигрываем и уступаем тоже вместе. Благодарю всех болельщиков за поддержку", — написал Аспиликуэта в Facebook.

Напомним, что благодаря этой победе "Манчестер Сити" обогнал "Челси" в турнирной таблице и теперь находится на третьей позиции с 13 очками в 6 матчах.

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