Капитан "Црвены Звезды" Митчелл Дональд прокомментировал исход первого матча 1/16 финала Лиги Европыпротив ЦСКА (0:0).

"Конечно, это был очень сложный матч для "Црвены". Но ЦСКА – крайне серьезный соперник, - приводят "Известия" слова Дональда. - Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

Игорь Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с "Црвеной" он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу", - отметил он.

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