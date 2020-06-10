Капитан "Динамо" Шунин рассказал о целях команды на остаток сезона

Теги динамо москваантон шунин

Капитан "Динамо" Шунин рассказал о целях команды на остаток сезона

Капитан московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о планах команды на остаток сезона.

Клуб занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров.

"Задача одна - выходить и выигрывать в каждом матче. Сейчас мы на шестом месте. Что мешает продолжать дальше? Нужно постараться воспользоваться ситуацией. Конечно, клубы понимают, что нужно делать, как готовить футболистов, но, думаю, не на сто процентов. Можно физически хорошо подтянуть команду, она будет бежать, но, скорее всего, будет много травм. Можно подготовить технически, много работать с мячом, но в физике уступить соперникам. Посмотрим, кто сможет найти баланс", - цитирует "Российская газета" Шунина.

Напомним, розыгрыш РПЛ запланирован на 19 июня.

А еще: Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов