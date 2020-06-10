Капитан "Динамо" Шунин рассказал о целях команды на остаток сезона

Капитан московского "Динамо" Антон Шунин рассказал о планах команды на остаток сезона.

Клуб занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров.

"Задача одна - выходить и выигрывать в каждом матче. Сейчас мы на шестом месте. Что мешает продолжать дальше? Нужно постараться воспользоваться ситуацией. Конечно, клубы понимают, что нужно делать, как готовить футболистов, но, думаю, не на сто процентов. Можно физически хорошо подтянуть команду, она будет бежать, но, скорее всего, будет много травм. Можно подготовить технически, много работать с мячом, но в физике уступить соперникам. Посмотрим, кто сможет найти баланс", - цитирует "Российская газета" Шунина.

Напомним, розыгрыш РПЛ запланирован на 19 июня.

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