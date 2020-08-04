Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба

Болельщики "Динамо" признали голкипера Антона Шунина лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что капитан Шунин становится лучшим второй сезон подряд.

В прошедшем сезоне РПЛ футболист отстоял восемь матчей на ноль, что помогло "Динамо" занять 6 место в турнирной таблице и вернуться в Лигу Европы.

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