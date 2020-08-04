Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба

Теги динамо москваантон шунин

Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба

Болельщики "Динамо" признали голкипера Антона Шунина лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что капитан Шунин становится лучшим второй сезон подряд.

В прошедшем сезоне РПЛ футболист отстоял восемь матчей на ноль, что помогло "Динамо" занять 6 место в турнирной таблице и вернуться в Лигу Европы.

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