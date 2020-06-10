Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам с командой
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что футболисту может потребоваться операция из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной в феврале. С тех пор игрок не выходил на поле.
Marco Reus returned to Dortmund training after four months out injured.— B/R Football (@brfootball) June 10, 2020
The captain is back pic.twitter.com/rBUuu5iP7m
Ройс играет в стане дортмундцев с лета 2012 года. В этом сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, отметившись 11 голами и 5 ассистами.
13 июня "Боруссия" встретится с "Фортуной". Начало матча - в 16:30 (мск).
Не пропустите: "Челси" и дортмундская "Боруссия" поборются за бразильского хавбека| http://soccernews.ru
главное
-
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
-
Стало известно, когда возобновится сезон MLS
-
Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"
-
После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%
-
Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"
Лента новостей
-
Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова
-
Розыгрыш Лиги Европы может быть завершен в Германии
-
Генеральный директор "Зенита" отреагировал на слова Федуна в адрес петербургского клуба
-
"Лион" объявил о переходе лучшего бомбардира Лиги 2 Кадевере
-
В матчах Кубка Италии отменили дополнительное время
-
Селюк высказался о смертельной аварии с участием известного актера Ефремова
-
Бекхэм прочитал главу из "Гарри Поттера" вместе с актером Теннантом
-
1
Стало известно, когда возобновится сезон MLS
-
Капитан "Динамо" Шунин рассказал о целях команды на остаток сезона
-
Семак высказался о проведении полуфинала Кубка со "Спартаком" в Петербурге
-
Гризманн поделился ожиданиями от возобновления сезона Ла Лиги
-
1
Семак выразил свое отношение к возможному возвращению Кокорина в "Зенит"
-
После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%
-
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам с командой
-
Газизов рассказал о затратах "Уфы" на подготовку к возобновлению сезона РПЛ
-
Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"
-
1
Сын Тарханова войдет в тренерский штаб "Енисея"
-
Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту
-
Экс-тренер "Сосьедада" Монтанье возглавил "Стандард"
-
Уткин обвинил Аленичева и Семина в ханжестве и лицемерии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20