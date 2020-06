Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам с командой

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболисту может потребоваться операция из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной в феврале. С тех пор игрок не выходил на поле.

Marco Reus returned to Dortmund training after four months out injured.



The captain is back pic.twitter.com/rBUuu5iP7m