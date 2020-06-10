Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам с командой

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вернулся к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболисту может потребоваться операция из-за травмы приводящей мышцы бедра, полученной в феврале. С тех пор игрок не выходил на поле.

Marco Reus returned to Dortmund training after four months out injured.



The captain is back pic.twitter.com/rBUuu5iP7m — B/R Football (@brfootball) June 10, 2020

Ройс играет в стане дортмундцев с лета 2012 года. В этом сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, отметившись 11 голами и 5 ассистами.

13 июня "Боруссия" встретится с "Фортуной". Начало матча - в 16:30 (мск).

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