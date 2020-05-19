Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы

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Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы

Капитан "Боруссии" Марко Ройс может пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной три месяца назад, утверждает Sport Bild.

По информации издания, 30-летний форвард пропустит матчи с "Вольфсбургом", который состоится 23 мая и "Баварией", намеченный на 26 мая. Скорее всего, футболист не будет участвовать во встречах в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Ройс провел 19 матчей, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.

А еще: Хавбек "Боруссии" Ройс поделился ожиданиями от матча с "Шальке"| http://soccernews.ru
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