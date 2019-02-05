Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал спортсменом года по версии клуба, передает официальный твиттер команды.

Congratulations to Marco Reus who has been named "Dortmund Sportsman of the Year"! ️ pic.twitter.com/QMPZlFOp3K — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 февраля 2019 г.

Ройс стал игроком "Боруссии" в 2012 году. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Германии (2016/17) и Суперкубка Германии (2): (2013, 2014).

В нынешнем сезоне Ройс участвовал в 26 матчах за "Боруссию", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

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