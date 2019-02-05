Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе

Теги боруссия дортмундмарко ройс

Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал спортсменом года по версии клуба, передает официальный твиттер команды.

Ройс стал игроком "Боруссии" в 2012 году. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Германии (2016/17) и Суперкубка Германии (2): (2013, 2014).

В нынешнем сезоне Ройс участвовал в 26 матчах за "Боруссию", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Не пропустите: Травма Лионеля Месси: появилась новая информация. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом"

Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 49
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 42
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 32
6 Вольфсбург Вольфсбург 20 31
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 30
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 29
9 Герта Герта 20 28
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 27
11 Майнц 05 Майнц 05 20 27
12 Шальке Шальке 20 22
13 Фрайбург Фрайбург 20 22
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 22
15 Аугсбург Аугсбург 20 18
16 Штутгарт Штутгарт 20 15
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 Ганновер 96 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов