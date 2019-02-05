Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал спортсменом года по версии клуба, передает официальный твиттер команды.
Congratulations to Marco Reus who has been named "Dortmund Sportsman of the Year"! ️ pic.twitter.com/QMPZlFOp3K— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 февраля 2019 г.
Ройс стал игроком "Боруссии" в 2012 году. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Германии (2016/17) и Суперкубка Германии (2): (2013, 2014).
В нынешнем сезоне Ройс участвовал в 26 матчах за "Боруссию", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11