Капитан дортмундской "Боруссии" вернулся в строй

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс приступил к тренировкам в общей группе после повреждения бедра, передает пресс-служба клуба. Об этом сообщает FP.

Футболист был травмирован 5 февраля в матче 1/8 финала Кубка Германии с "Вердером".

По данным издания, немец будет в заявке на матч 24-го тура чемпионата Германии с "Аугсбургом".

В текущем сезоне 29-летний игрок участвовал в 27 матчах, в которых отметился 17 голами.

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