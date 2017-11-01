Капитан "Карабаха": "На старте сезона мы не ставили цель зарабатывать очки в Лиге чемпионов"

Капитан "Карабаха" Рашад Садыхов подвел итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:1).

По его словам, команда даже не думала, что сыграет вничью с мадридцами.

"На старте сезона мы не ставили перед собой такие большие цели, чтобы зарабатывать очки в Лиге чемпионов. Я всегда говорил, что нужно думать о предстоящем матче и, по возможности, в каждом матче добывать хороший результат. Начиная от "Самтредиа", заканчивая "Атлетико". У нас нет мыслей, чтобы расслабиться, раз набрали 2 очка. Впереди матч с "Челси" в Баку. Есть время для подготовки. Постараемся и в этой встрече сделать все, что в наших силах", - отметил он. | http://soccernews.ru