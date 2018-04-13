Капитан, которого так не хватает "Барселоне", празднует юбилей

Легендарный защитник Карлес Пуйоль празднует юбилей - капитану "Львиное сердце" исполняется 40 лет.

"Барселона", которой так не хватает именно такого игрока, поздравила своего капитана.

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 13 Апр 2018 в 3:12 PDT

Отметим, что ранее ходили слухи о том, что Пуйоль станет спортивным директором клуба, если к власти в "Барселоне" вернется Жоан Лапорта.

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