Капитан "Краснодара" может пропустить почти два месяца
Стали известны предварительные сроки восстановления травмировавшегося накануне капитана "Краснодара" Александра Мартыновича.
Напомним, что 32-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в товарищеском матче с "Молде".
О степени серьёзности травмы защитника рассказал главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель.
"Узнавал, насколько всё серьёзно. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель", - сказал Мархель.
В текущем сезоне Мартынович сыграл за "Краснодар" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15