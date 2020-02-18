Капитан "Краснодара" может пропустить почти два месяца

Стали известны предварительные сроки восстановления травмировавшегося накануне капитана "Краснодара" Александра Мартыновича.

Напомним, что 32-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в товарищеском матче с "Молде".

О степени серьёзности травмы защитника рассказал главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель.

"Узнавал, насколько всё серьёзно. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель", - сказал Мархель.

В текущем сезоне Мартынович сыграл за "Краснодар" 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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