Капитан "Лас-Пальмаса" станет игроком китайского клуба

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Капитан "Лас-Пальмаса" станет игроком китайского клубаКапитан "Лас-Пальмаса" Хонатан Виера будет выступать в чемпионате Китая.

Как утверждает Sky Sports, "Бэйцзин Гоань" готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего испанца. 

"Меня искренне разрывает изнутри, потому что я не могу сказать "Нет" предложению, которое мне сделали. Это предложение изменит все для моей семьи на всю жизнь, так что, естественно, у меня много мыслей", - сказал он.

В нынешнем сезоне на счету Виеры 22 матча, в которых он забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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