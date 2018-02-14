Капитан "Лас-Пальмаса" станет игроком китайского клуба
Капитан "Лас-Пальмаса" Хонатан Виера будет выступать в чемпионате Китая.
Как утверждает Sky Sports, "Бэйцзин Гоань" готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего испанца.
"Меня искренне разрывает изнутри, потому что я не могу сказать "Нет" предложению, которое мне сделали. Это предложение изменит все для моей семьи на всю жизнь, так что, естественно, у меня много мыслей", - сказал он.
В нынешнем сезоне на счету Виеры 22 матча, в которых он забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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