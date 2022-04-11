Капитан "Леванте" считает незаслуженным поражение от "Барселоны"

Фото: твиттер Моралеса\Автор неизвестен

Нападающий "Леванте" Хосе Луис Моралес прокомментировал поражение от "Барселоны" (2:3) в матче 31-го тура Ла Лиги.

"Нам не хватило эффективности. Будь мы более эффективны, мы могли бы чего-то добавиться. Мы играли смело и временами лучше чем "Барселона". Но у них было 4 момента – и они забили 3 гола.

Незабитый пенальти - один из тех моментов, когда мы не сыграли эффективно. Пенальти не забивают разные игроки, мы поддерживаем Рохера, мы команда, побеждаем и проигрываем вместе. Мы хорошо постарались и затруднили жизнь "Барселоне", которая сейчас на ходу.

С самого начала игры мы старались победить. Мы хорошо прессинговали впереди, отнимали мяч у чужой штрафной. Но чтобы победить, нужно действовать крайне эффективно, потому что как только они прилучили первый момент – они тут же забили" - сказал капитан "Леванте".

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