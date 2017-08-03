Капитан "Лиона" Фекир: "Трансфер Неймара? Это сумасшествие"

Новоиспеченный капитан французского "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

" Да, это сумасшествие, но это выбор, который принадлежит ему. Он делает то, что он хочет... Я нахожусь здесь не для того, чтобы осуждать его выбор. После игры с такими игроками, как Месси и Суарес, его поступок кажется немного сумасшедшим, но не стоит забывать, что в Париже есть тоже большие игроки.

Его приезд поднимет уровень чемпионата Франции, даже если до этого здесь был уже очень хороший уровень. Теперь у нас будет немного больше шоу и появится больше поклонников у французского чемпионата за границей ", - цитирует Фекира football.fr.

Напомним, Тебас объяснил решение Ла Лиги отказаться принимать деньги от ПСЖ за Неймара. | soccernews.ru