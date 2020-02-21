Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

Теги ливерпульджордан хендерсонтравмы

Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон из-за повреждения выбыл на три недели. У футболиста травма подколенного сухожилия. Об этом рассказал главный тренер Юрген Клопп. Об эт

"С Хендерсоном могло быть все хуже. Кейн с такой травмой выбыл на долгий срок.

Все не так уж плохо. Да, Джордан пропустит три недели или около того", - сказал Клопп.

Таким образом, футболист пропустит 3 матча в АПЛ, одну игру в Кубке Англии. Также под вопросом участие футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (11 марта).

А еще: Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Кокорин вошел в заявку "Сочи" на матчи РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов