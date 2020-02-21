Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон из-за повреждения выбыл на три недели. У футболиста травма подколенного сухожилия. Об этом рассказал главный тренер Юрген Клопп. Об эт

"С Хендерсоном могло быть все хуже. Кейн с такой травмой выбыл на долгий срок.

Все не так уж плохо. Да, Джордан пропустит три недели или около того", - сказал Клопп.

Таким образом, футболист пропустит 3 матча в АПЛ, одну игру в Кубке Англии. Также под вопросом участие футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (11 марта).

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