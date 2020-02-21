Капитан "Ливерпуля" Хендерсон из-за травмы пропустит три недели
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон из-за повреждения выбыл на три недели. У футболиста травма подколенного сухожилия. Об этом рассказал главный тренер Юрген Клопп. Об эт
"С Хендерсоном могло быть все хуже. Кейн с такой травмой выбыл на долгий срок.
Все не так уж плохо. Да, Джордан пропустит три недели или около того", - сказал Клопп.
Таким образом, футболист пропустит 3 матча в АПЛ, одну игру в Кубке Англии. Также под вопросом участие футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (11 марта).
А еще: Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18