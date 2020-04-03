Капитан "Ливерпуля" Хендерсон создал фонд для борьбы с коронавирусом
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон занимается реализацией инициативы по поддержке Национальной службы здравоохранения Англии.
По информации The Times, футболист создал специальный фонд для помощи врачам в борьбе с пандемией коронавируса.
Сообщается, что Хендерсон уже договорился с представителями всех клубов АПЛ о вложениях в фонд.
Ожидается, что полузащитнику "красных" удастся собрать в рамках этой акции несколько миллионов фунтов.
В Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от болезни 3605 человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18