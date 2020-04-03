Капитан "Ливерпуля" Хендерсон создал фонд для борьбы с коронавирусом

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон занимается реализацией инициативы по поддержке Национальной службы здравоохранения Англии.

По информации The Times, футболист создал специальный фонд для помощи врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

Сообщается, что Хендерсон уже договорился с представителями всех клубов АПЛ о вложениях в фонд.

Ожидается, что полузащитнику "красных" удастся собрать в рамках этой акции несколько миллионов фунтов.

В Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от болезни 3605 человек.

Не пропустите: Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. | http://soccernews.ru