Капитан "Ливерпуля" Хендерсон создал фонд для борьбы с коронавирусом

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Капитан "Ливерпуля" Хендерсон создал фонд для борьбы с коронавирусом

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон занимается реализацией инициативы по поддержке Национальной службы здравоохранения Англии.

По информации The Times, футболист создал специальный фонд для помощи врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

Сообщается, что Хендерсон уже договорился с представителями всех клубов АПЛ о вложениях в фонд. 

Ожидается, что полузащитнику "красных" удастся собрать в рамках этой акции несколько миллионов фунтов.

В Великобритании зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли от болезни 3605 человек.

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