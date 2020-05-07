Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС

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Капитан "Ливерпуля" Хендерсон стал лучшим игроком этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Читатели BBC выбрали капитана "Ливерпуля" Джоржана Хендерсона лучшим игроком сезона АПЛ.

За футболиста проголосовало 23% читателей.

На втором месте оказался нападающий "мерсисайдцев" Садио Мане (17%), третьим стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне - (14%).

В нынешнем сезоне Хендерсон участвовал в 25 матчах АПЛ, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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