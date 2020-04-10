Капитан "Локомотива" сделал заявление о сокращении зарплат в клубе

Теги локомотив москваведран чорлука

Капитан "Локомотива" сделал заявление о сокращении зарплат в клубе

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука объяснил, почему внутри команды было принято решение пойти на урезание своих окладов.

Напомним, что изначально руководству клуба не удавалось договориться с футболистами об уменьшении зарплатного фонда.

"Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона", - сказал Чорлука.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Сёмин - об урезании зарплат в "Локомотиве": "Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся".| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов