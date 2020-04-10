Капитан "Локомотива" сделал заявление о сокращении зарплат в клубе

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука объяснил, почему внутри команды было принято решение пойти на урезание своих окладов.

Напомним, что изначально руководству клуба не удавалось договориться с футболистами об уменьшении зарплатного фонда.

"Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы. Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах. Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона", - сказал Чорлука.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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