Капитан "Манчестер Сити" рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Капитан "Манчестер Сити" Давид Силва может не сыграть в матче 12-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Как заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, у испанского полузащитника возникли мышечные проблемы, из-за которых он рискует пропустить 10-12 дней.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 10 ноября, в 19:30 по московскому времени.

33-летний Силва в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 14 играх на клубном уровне.

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