Капитан "Манчестер Юнайтед" решил завершить карьеру

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Капитан "Манчестер Юнайтед" решил завершить карьеру

Капитан "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик объявил о завершении карьеры в конце текущего сезона.

"Наступает время, когда ваше тело говорит вам, что пришло время прекратить играть. Нравится это вам, или нет, но такие вещи нужно просто принять, и идти дальше" - цитирует 36-летнего футболиста официальный твиттер "красных дьяволов".

Ожидается, что Каррик останется в структуре "МЮ" и войдёт в тренерский штаб Жозе Моуринью.

Опытный хавбек выступает за "Юнайтед" с 2006 года, сыграл 449 матчей и забил 22 гола.

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