Капитан "Манчестер Юнайтед" устроил скандал из-за участия клуба в Суперлиге

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

Капитан "Манчестер Юнайтед" устроил скандал из-за участия клуба в Суперлиге

Фото: инстаграм Харри Магуайра

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр и его партнеры по команде остались недовольны тем, что руководство клуба приняло решение выступать в европейской Суперлиге, сообщает журналист Майкл Киган в своем Twitter.

По данным источника, у Магуйара произошел конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвардом. Футболист высказал функционеру свое недовольство. Реакция Вудворда остается неизвестной.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" и еще 11 европейских топ-клубов приняли решение организовать новый турнир - Суперлигу. Против турнира высказались ФИФА, УЕФА, представители многих клубов и болельщики.

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