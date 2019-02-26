Капитан "Милана" Романьоли интересен двум грандам АПЛ

Капитан "Милана" Алессио Романьоли стал трансферной целью двух английских топ-клубов, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, купить итальянского защитника хотят "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Также на 24-летнего футболиста претендует туринский "Ювентус".

В текущем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт центрбека с "россонери" рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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