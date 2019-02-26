Капитан "Милана" Романьоли интересен двум грандам АПЛ
Капитан "Милана" Алессио Романьоли стал трансферной целью двух английских топ-клубов, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, купить итальянского защитника хотят "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Также на 24-летнего футболиста претендует туринский "Ювентус".
В текущем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
Контракт центрбека с "россонери" рассчитан до 2022 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11