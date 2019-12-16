Капитан "МЮ" Эшли Янг по окончании сезона покинет клуб

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг, скорее всего, покинет английский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает ESPN.

Соглашение 34-летнего футболиста с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года. Клуб не планирует продлевать контракт с Янгом, поэтому он сможет уйти на правах свободного агента.

Таким образом, с 1 января футболист сможет вести переговоры с другими командами.

Янг перешел в "МЮ" летом 2011 года. За это время он провел за клуб 258 матчей, забил 19 голов, отдал 43 голевые передачи.

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