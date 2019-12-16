Капитан "МЮ" Эшли Янг по окончании сезона покинет клуб

Теги манчестер юнайтедэшли янг

Капитан "МЮ" Эшли Янг по окончании сезона покинет клуб

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг, скорее всего, покинет английский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает ESPN.

Соглашение 34-летнего футболиста с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2020 года. Клуб не планирует продлевать контракт с Янгом, поэтому он сможет уйти на правах свободного агента.

Таким образом, с 1 января футболист сможет вести переговоры с другими командами.

Янг перешел в "МЮ" летом 2011 года. За это время он провел за клуб 258 матчей, забил 19 голов, отдал 43 голевые передачи.

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