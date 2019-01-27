Капитан "Наполи" может покинуть клуб
Капитан "Наполи" Марек Хамшик может покинуть клуб.
Как сообщает Football Italia, у футболиста есть несколько заманчивых с финансовой точки зрения предложений из Китая. Напомним, что в 2018 году к игроку также проявляли интерес китайские клубы, однако тогда 31-летний словак отказался от переезда в Поднебесную.
Отметим, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.
В этом сезоне на счету Хамшика один гол и один ассист в 18 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|СПАЛ
|20
|18
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8