Капитан "Наполи" может покинуть клуб

Капитан "Наполи" Марек Хамшик может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, у футболиста есть несколько заманчивых с финансовой точки зрения предложений из Китая. Напомним, что в 2018 году к игроку также проявляли интерес китайские клубы, однако тогда 31-летний словак отказался от переезда в Поднебесную.

Отметим, что трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.

В этом сезоне на счету Хамшика один гол и один ассист в 18 матчах.

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